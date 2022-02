”Jag klär ut mig till en streetfighter”

Jag bor utanför Hjo, i en gammal skola. I helgen får jag besök av min vän Stefan och på fredagen plockar jag upp honom från tåget i Skövde. Medan jag tillagar älgen som vi ska äta till middag ber jag Stefan att spela skivor. Tidigare under dagen gömmer jag alla Bob Dylan-skivor, eftersom att han är ett extremt Dylanfan och jag helst vill slippa att det bara blir Dylanmusik under hela kvällen och de anekdoter som följer med i paketet. I stället lägger jag strategiskt fram lite mer upptempomusik och hoppas att han går i fällan och väljer LCD Soundsystems fantastiska ”American dream”. Resten av kvällen spelar vi skivor och jag berättar LCD Soundsystem-anekdoter och minnen från spelningar under njutning av vin och lite ostar från Almenäs gård som ligger runt hörnet. Innan jag somnar ser jag ett avsnitt av HBO-serien ”Raised by wolves”, äntligen en ny säsong.

På lördagen besöker vi den klassiska herrklädbutiken Ekbergs i Tidaholm som har rea. Inom en timme har både jag och Stefan förvandlats till två streetfighters från ”Peaky Blinders”, underbar serie. I våra nya kläder äter vi lunch i mackens fikahörn och jag blir tveksam om herrkepsen verkligen är min grej? Hade inte Olof Palmes misstänkta mördare just en sådan frågar jag, och Stefans ögon fylls med skräck. Resten av lunchen avnjuter vi under tystnad, gömda under våra nya hattar. Jag har numera svårt att skilja tv-seriernas och filmernas värld från min egen person och har en tendens att klä mig i en stil beroende på vilken serie eller film jag ser för tillfället. Det var mindre lyckat när jag efter att ha sett ”Boogie Nights” gick loss i en retroklädaffär i Los Angeles.