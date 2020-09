Porren då, nog har den väl blivit värre? Det är ett återkommande påstående att mainstreamporren blivit mer våldsam, att konsumenterna blir avtrubbade och därför gradvis efterfrågar allt råare innehåll. Men inte heller det får stöd i forskningen. En studie i The Journal of Sex Research (Shor & Seida, 2018) visar att den genomsnittliga andelen aggressivt innehåll minskat under det senaste decenniet, samt att klipp som innehåller aggression får färre visningar och lägre betyg av tittarna, än klipp som inte gör det.

Ett annat vanligt påstående är att en hög andel av porren innehåller våld. Det baseras främst på en studie där engelskans ”aggression”, vilket bland annat inbegriper att bli dragen i håret, biten, klöst och smiskad med öppen hand, på svenska översätts till ”våld”. Så kan man definiera det om man vill, men då förvandlas plötsligt en ansenlig del av alla lustfyllda, fullt samtyckespräglade Svenssonsamlag till våldshandlingar.

Tendensen att ta till överdrifter är bedräglig. Kanske görs det ibland av välvilja, för att de som larmar utifrån en genuin oro är rädda att deras larm inte skulle få tillräcklig uppmärksamhet. Men resultatet blir alltför ofta en skadlig förenkling. ”Hårt sex”, som många vuxna har till ömsesidig glädje, buntas ihop med våldshandlingar som hör hemma i domstol. Människor som struntar i eller berättar om hur de tidigare har struntat i att ta hänsyn till sina partners väl och vilja, ges möjlighet att skylla på porren. Då får vi en syndabock. Den kan vi prata om, istället för att föra mer komplicerade samtal om vad samtycke, sunt sex och mellanmänsklig respekt faktiskt innebär. Så fortsätter sex att vara något lite förbjudet och skambelagt, och de unga människor som kanske allra mest hade behövt djupare samtal om saken, blir utan.