”Jag har förträngt att jag måste tävla igen”

På fredag ska jag åka till Aten med mina två bästa kompisar, Isa och Roshi. Isa som jag har skrivit “Hold me closer” med är halvgrek. Hennes familj har en lägenhet i Aten, så vi ska ha en härlig tjejhelg. Det har varit en väldig “release” efter att jag gick vidare till finalen i Mello, jag har kunnat slappna av på ett sätt jag inte känt på länge, det är en så himla skön känsla.

Om det är ett tidigt morgonflyg så måste jag lyssna på Susanne Sundfør. Jag älskar att lyssna på henne. Jag är väldigt morgontrött. Jag har verkligen två skepnader. Jag är trevligare – eller i alla fall mer vaken – först efter lunch. På förmiddagarna vill jag ha någon musik som är i samma mood som jag själv. Jag älskar plattan “Music for people in trouble”. Jag har även en ny favoritlåt som heter “When the Lord”. Om jag är ledsen eller deppig lyssnar jag på den låten. Den är helt magisk. Den är en del av soundtracket till en jättemörk dokumentär som heter “Självporträtt” om en konstnär som håller på att dö i anorexi.