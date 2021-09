"Jag har en god förhoppning om alla barn"

De barn som tillsammans med sina radikaliserade mammor landade i Sverige på söndagen har under flera år suttit fängslade i fångläger i Syrien under mycket svåra omständigheter. Samtliga barn har omhändertagits av socialtjänsten, enligt uppgifter från Centrum mot våldsbejakande extremism.

De flesta av barnen är små, många av dem är födda under tiden i den radikala miljön inom IS eller i lägren, och redan under tiden i lägren har alla svenska barn orosanmälts.