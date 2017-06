”Jag har drivit i stort sett allt i vår relation”

FRÅGA: Jag har kommit till ett stadium i mitt äktenskap då jag känner att jag har gett upp, men att jag ändå sitter fast. Jag vill ha lite råd om hur jag kan tänka.

Min man och jag har varit tillsammans sen jag var 20 och han något äldre, vilket är halva mitt liv. Vi är gifta och har två barn, 8 och 4 år. Ur mitt perspektiv är vår historia full av kommunikationssvårigheter och tjafs och en del större svek som har urholkat mina känslor och mitt förtroende för honom. Kvar i dag är tolerans, ofta irritation och väldigt lite värme.

Jag har under flera år känt mig nedstämd och har ont i kroppen och är ofta sjuk. Jag upplever inte något större intresse från hans sida heller, mer att han bara lever på.

Ofta säger han att han stressar upp sig för att han tror att jag ska bli arg.

Jag tycker inte att han lyssnar på mig. Han avbryter mig ofta, inte minst om samtalet hettar till, men även alldeles vanliga meningar kan han avsluta ”åt mig” i stället för att lyssna färdigt. Inte sällan gissar han fel.

Han har avbrutit våra samtal genom att: lämna rummet, öppna ytterdörren så att grannar hör, säga att vi har bråttom iväg (även om det är saker som behöver lösas innan vi åker) springa ifrån mig när vi är ute och går. Och framför allt genom att själv börja prata, ofta med en väldig stark röst.

Ofta säger han att han stressar upp sig för att han tror att jag ska bli arg. Vilket jag ju blir vid det här laget eftersom det hänt så ofta och under så lång tid. Effekten blir, förutom min känsla av vanmakt, att det sker väldigt många missförstånd och saker som inte blir gjorda.

Även när vi är tillsammans med andra avbryter han mig. Om jag börjar prata så börjar han prata utan att ge tillbaka ordet. Tidigare i förhållandet kunde det sluta med att jag nästan inte sa någonting alls på en hel kväll för jag tyckte det var pinsamt att hävda mig. På senare tid ”fräser jag ifrån” och säger ”jag pratar nu”, vilket får mig att känna mig som en riktig bitch.

Andra par vi känner säger ofta berömmande saker om sina partners, han gör aldrig det om mig. Inte ens när det kommer på tal. Tvärtom säger han ofta ”vi” om tillkortakommanden som egentligen rör honom. Jag tycker det känns fånigt att behöva berömma mig själv. Sen är det ju roligare om någon annan ser och uppskattar det man gör hellre än att man själv ska hålla på och framhäva sig. Det ingår liksom i att känna sig bekräftad.

Jag känner mig rätt mycket som en icke-person, privat.

Han får mycket beröm av andra, både privat och professionellt, och jag är med och berömmer. Jag kan anklaga mig själv för att vara missunnsam, fast egentligen handlar det om att jag själv skulle vilja ha uppskattning för något någon gång. Det låter fånigt men eftersom man ändå definierar sig tillsammans med andra så tänker jag att det spelar roll. Jag känner mig rätt mycket som en icke-person, privat.

Jag har gjort väldigt mycket som inte syns utåt, som många andra kvinnor organiserar jag vardagen och försöker förgäves skapa och behålla ordning hemma. Jag har tagit initiativ till alla större förändringar, såsom husköp och till en mängd mindre saker, aktiviteter och organisationen i hemmet.

Jag uppskattar verkligen när man kan bestämma saker ihop och att inte en bestämmer. Men vi har kommit överrens om många saker och han har lovat saker som han inte håller. Han har även avslöjat något vi kom överrens om skulle vara en hemlighet. Jag frågade efteråt om han förstått att jag inte ville att det kom ut och det gjorde han. Han visste inte varför han berättade det.

Min känsla är att jag inte kan lita på honom i skarpt läge. Om jag glömmer så glömmer ”vi”.

Jag skrev att jag mått dåligt under en längre tid, jag har varit nedstämd, gråtit mycket och tappat lust och ork för allt som jag gillat att göra tidigare. Jag har gjort flera saker för att det ska vända. Jag har känt mig väldigt ensam i det, han har svårt att hantera ledsenhet och ilska. Han har sett mig gråta under flera timmar utan att försöka trösta eller fråga hur det är, varken under tiden jag gråter eller efteråt. Han börjar i stället prata om något annat. Jag kan förstå hans svårighet, samtidigt skulle jag behöva någon som klarade av det.

Det är jag som ska säga ifrån hela tiden när överrenskommelser bryts.

Jag har gått i terapisamtal vid olika tillfällen, vi har även haft parsamtal. Jag har tagit initiativet till det med.

Min samlade känsla är att jag är trött, jag längtar efter att få rå mig själv, något som jag aldrig fått chans till. Att jag har drivit i stort sett allt i vår relation, att jag ges ansvaret för och behöver ta ansvaret för vår kommunikation. Det är jag som ska säga ifrån hela tiden när överrenskommelser bryts trots att vi redan haft otaliga möten och samtal.

Jag tror inte det finns något som jag inte berättat för honom. Jag har försökt vara öppen och formulera mig i jag-budskap men med tiden har jag mest fräst. Om vi inte hade haft barnen hade jag definitivt brutit upp vid det här laget. Men med tanke på dem finner jag det oerhört svårt att bryta upp. Båda är adopterade. Och då denna uppgivenhetskänsla har smugit sig på successivt tänker jag att jag borde ha förstått mycket tidigare. Nu är det för sent.

Så hur gör jag? Jag har svårt att sluta tänka på det här, det ligger som en grå matta över vardagen. Jag får känslan att jag räknar ner men jag vet inte till vad.