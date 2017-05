”Jag har aldrig känt skam över mammas självmord”

Foto: Steffen Schmidt/ TT

Jag är sjuttio år gammal, pensionär, och har upplevt suicidkänslor två gånger under de senaste tre åren, men min husläkare har aldrig aktivt tagit mina suicidtanktankar på allvar. Den senaste gången hade jag på anmodan börjat att äta en sorts antidepressiv medicin jag provat under flera år, ett SSRI-preparat som har givit mig mycket starka och otrevliga biverkningar som resultat. När den senaste suicidkänslan kom över mig ringde jag till min husläkare och berättade hur jag mådde och att jag fått självmordstankar. Han svarade med att jag skulle fortsätta att äta medicinen. Sedan återkom han aldrig, varken per telefon med förslag att vi skulle träffas.

Drygt en vecka senare besökte jag psykiatriska akuten och blev inlagd i tio dagar. På sjukhuset fick jag, som jag tycker, en slentrianmässig behandling med antidepressiv medicin samt medicin för att kunna sova.

En husläkare borde se till hela patienten och också kunna erbjuda mer tid per patient än 15 minuter. Det handlar mest om att sätta plåster på såren och inte ta reda på orsaken.

En ökning av specialistmottagningar inom psykiatri borde prioriteras inom varje kommun. Jag anser också att kunskapen inom psykiatrisk behandling borde förbättras, framförallt hos husläkarna, dit samtliga patienter i första hand ska gå. Fokus ligger på det somatiska och inte i det psykiska.

”Besvärlig och vetgirig 70-åring patient”

Själv är jag berörd av ämnet depression och suicid på flera sätt. Jag är pensionerad psykiater, har tung familjär belastning för bipolär sjukdom och hade för några år sedan en mycket djup, livsfarlig depression. Jag räddades av snabb tillgång till psykiater (jag ringde en kollega som gav mig tid samma dag), antidepressiv medicinering och av mina egna kunskaper om depressioner och dess behandling. Sedan dess har jag regelbunden kontakt med psykiater och står på återfallsförebyggande läkemedelsbehandling. Människor utan sjukdomssymtom men med ärftlig belastning för depressionssjukdom bör informeras om risken att själv drabbas och att de i sin tur ska informera närstående, bland annat hur depression (och mani) kan yttra sig.

I en av artiklarna finns formuleringen ”När dödsorsaken är suicid (min kursivering) läggs inte sällan ytterligare en laddning på oss; vi bär tyvärr ofta med oss känslan av skuld och ibland även skam.” Jag menar att man i stället för suicid som orsak skall betrakta sjukdomen som orsak, medan suicid får ses som ett dödssätt. Skillnaden är mycket mer än språklig. När sjukdomen och dess dödlighet sätts i fokus kan tyngden av skam och skuld hos efterlevande minska. Det blir också naturligt att fokusera det förebyggande arbetet på sjukdomen snarare än på dödssättet. Sjukdomen är svår för den sjuke att dölja i motsats till suicidtankarna. Det finns en statlig nollvision för suicid. Det borde i stället finnas en nollvision för obehandlad depression.

Hans Bendz