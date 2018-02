Vid den här tiden, kring Alla hjärtans dag – den var i onsdags, hände det att jag och den lilla familjen hälsade på de numera före detta svärföräldrarna som bodde vid en golfbana i Florida. Intill korsningen mellan US 19 och Spring Hill Drive sattes säsongsvis upp en stor reklamskylt med texten ”Valentines day: Give the gift of beauty – botox and restylane”.