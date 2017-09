Utvisningen misslyckades: ”Vägrade kliva på planet”

Ahmad Alsmadi är inlåst på Migrationsverket förvar i väntan på besked om asyl. För fyra år sedan skulle han utvisas, men Jordanien vägrade att ta emot honom. Foto: Tomas Oneborg

Ahmad Alsmadi har inte längre ett utvisningsbeslut. Det har gått fyra år sen hans asylansökan avslogs och nu har han sökt asyl på nytt i Sverige. I väntan på att Migrationsverket ska avgöra hans ärende är han inlåst i förvaret i Märsta.

– De tror att jag kommer att gå under jorden om de släpper mig, säger han.

Det har varit många turer kring Ahmad Alsmadis utvisning och fallet har uppmärksammats stort i medier.

I augusti, cirka en månad innan hans utvisningsbeslut preskriberades, specialchartrade Kriminalvården ett flygplan till en kostad av över en halv miljon kronor och förde honom till Jordanien.

Men utvisningen misslyckades. Jordanien ville inte ta emot Ahmad Alsmadi och planet fick vända. Kostnaden för skattebetalarna landade på 656 100 kronor.

För att inte ställa till scener inför andra människor chartrades ett flyg till Jordanien. Han började bråka även denna gång, bland annat skallade han en ur transporttjänst, men till slut åkte de iväg.

Petra Gardos Ek, som är beslutsfattare vid polisen och som haft Ahmad Alsmadis ärende på sitt bord, säger att anledningen till att man chartrar plan för utvisningar är att flygbolagen inte vill att man ska störa ordningen på planet. Enligt henne har Ahmad Alsmadi bråkat i samband med tidigare utvisningsförsök.

– Han vägrade kliva på planet. För att inte ställa till scener inför andra människor chartrades ett flyg till Jordanien. Han började bråka även denna gång, bland annat skallade han en ur transporttjänst, men till slut åkte de iväg, säger Petra Gardos Ek.

”Jag har mina barn här så jag gör allt för att stanna. Hur långt hade du gått för att inte skiljas från ditt barn”, säger Ahmad Alsmadi. Foto: Tomas Oneborg

Ahmad Alsmadi tillbakavisar uppgifterna och hävdar att han själv blivit misshandlad av transporttjänsts personal. Efter det misslyckade utvisningsförsöket uppsökte han akuten där blåmärken över kroppen konstateras, enligt patientjournalen.

Petra Gardos Ek berättar att alla resehandlingar var på plats och Jordanien hade accepterat att ta emot Ahmad Alsmadi.

– Men när man kommer dit får han inte kliva i land. Då hade någonting hänt, vi vet fortfarande inte vad, säger Petra Gardos Ek.

Hon påpekar att Ahmad Alsmadi hade fått avslag på sin asylansökan och att beslutet vunnit laga kraft, för fyra år sen. Hon menar också att det var hans skyldighet att åka hem.

– Han har gjort allt för att inte åka. Ansökt om att studera på gymnasiet, lämnat in ansökningar om anknytning till sina barn men även åberopat andra verkställighetshinder. Allt det fördröjer processen eftersom ansökningarna måste behandlas, säger Petra Gardos Ek.

Hur långt hade du gått för att inte skiljas från ditt barn?

Grafik: Kalle Källström

Ahmad Alsmadi bekräftar Gardos Eks beskrivning. Han har överklagat besluten, ansökt om allt möjligt som kan stoppa utvisningen – och ja, han som är 37 år gammal tog kontakt med en skola för att se om han kan bli inskriven på gymnasiet.

– Jag försökte stoppa resan på något sätt. Jag har mina barn här så jag gör allt för att stanna. Hur långt hade du gått för att inte skiljas från ditt barn?

Enligt Migrationsverkets statistik har cirka 6 700 ansökningar om verkställighetshinder lämnats in senaste året. Under den perioden har cirka 200 personer fått uppehållstillstånd direkt efter att lämnat in en sådan ansökan.

Anna Lindblad, som är jurist på Migrationsverket, förklarar att det handlar om fall som inte kräver någon vidare utredning.

– Typiska ärenden kan vara föräldrar till barn som har uppehållstillstånd i Sverige. Då tycker man i en del fall inte att det är rimligt att föräldern ska återvända till hemlandet och söka anknytning till sitt barn som finns här, säger hon.

Vi har nu väldigt många sådana ärenden vilket inte är konstigt med tanke på den stora tillströmningen av asylsökande 2015.

Cirka 600 personer beviljas en ny prövning av Migrationsverket efter att de lämnat in ansökan om verkställighetshinder. Det handlar då om att personen åberopar nya skyddsskäl som måste utredas.

– Vi har nu väldigt många sådana ärenden vilket inte är konstigt med tanke på den stora tillströmningen av asylsökande 2015. Nytt skyddsskäl kan till exempel vara att man är en hbtq-person som inte vågat komma ut tidigare, säger Anna Lindblad.

Enligt henne är handläggningstiderna för ansökan om verkställighetshinder långa just nu, det kan ta månader innan ett sådant ärende är avgjort.

– Man kan åberopa verkställighetshinder på väg ut till planet, vi har haft sådana situationer. Vi har en jour som hanterar dessa ärenden. Ibland stoppas utvisningar. Så ska det vara, det är en säkerhetsventil. Det kan stoppa upp återvändandearbete men det är inte en fråga om obstruktion, om vi beviljar tillstånd så fungerar lagen som det ska.

Ahmad Alsmadi har fått veta att ”det föreligger sannolika skäl för avvisning” av hans nya asylansökan och att polisen därför bedömer att det finns risk att han avviker och håller sig undan. Han tror ändå att hans ärende är i ett annat läge nu eftersom hans barn har uppehållstillstånd och han kommer att söka anknytning till dem.

– Det finns hopp. Jag måste kämpa, säger han.