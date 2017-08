”Jag förstår att folk är trötta på oss”

Filmen "Tårtgeneralen" spelades in i Köping i somras och blir Filip Hammars och Fredrik Wikingssons (i fokus) regidebut. Arkivbild. Foto: Erik Simander/TT

På måndag har höstens säsong av ”Breaking news” premiär. Programmet där den kända duon tar sig an dagsaktuella händelser känns mer relevant än någonsin, tycker Wikingsson.

– Det är en gåva att det sitter en dåre i Vita Huset och att det är kaos på många sätt i Sverige. Det finns väldigt mycket att prata om och ge en rolig spinn. Det är ett privilegium, säger han.

Samtidigt är de i full färd med att klippa långfilmen ”Tårtgeneralen”. Den spelades in i Köping under sommaren och blir deras debut som filmregissörer.

– Det var en pojkdröm att få stå där med en megafon och gorma. Alla andra var ess och där stod vi som idioter som klätt ut oss. Men vi blev varma i kläderna.

Allt gick dock inte deras väg. I maj meddelade huvudrollsinnehavaren Robert Gustafsson att han hoppade av filmen – med motiveringen att manuset var för dåligt.

– Han får väl säga vad han vill, men han hade gärna fått kommunicera det där på något annat sätt. Det är väl inte så att alla produktioner som han varit inblandad i har haft världens bästa manus, säger Fredrik Wikingsson.

Rollen gick i stället till Mikael Persbrandt. En fullträff, enligt Wikingsson.

– Han är som klippt och skuren. Persbrandt har ett ganska stormigt liv bakom sig, precis som rollfiguren har i filmen. Hasse P (filmens verklige huvudperson) älskade Persbrandt och redan när han levde pratade vi om det här.

Men trots snart 20 i underhållningsbranschen tar Filip och Fredrik inte sina platser för givet. Särskilt inte under senare år då ”sköna killar” blivit ett skällsord och när tv-världens normer ifrågasätts.

– Kikarsiktet är ständigt närvarande, och bör också vara det. Det vi gör i "Breaking news” är att titta oss omkring och göra innehåll när vi tycker att folk beter sig klantigt, och då får vi fan räkna med att folk gör innehåll av oss också, säger Fredrik Wikingsson.

– Men jag förstår att folk är trötta på oss. Jag vet att många underhållare ser oss och tänker ”varför får de där jävlarna göra tv-program”? Halva P3 i Malmö tycker att vi borde deporteras. Men "so be it". Herre gud, vi tar inget för givet. Jag tror att varje ny tv-säsong ska bli den sista.

"Breaking news" sänds i Kanal 5 med start 21 augusti.