"Jag får verkligen kämpa för att få in det"

Under nio veckor har den före detta skidskyttestjärnan Magdalena Forsberg svettats på dansgolvet med inte mindre än tre olika danspartners. Hennes första partner Fredric Brunberg lämnade efter två veckor av personliga skäl. Då fick chefskoreografen David Watson hoppa in. Sedan kallades "Let's dance"-veteranen Tobias Karlsson in för att tävla med Forsberg.

– Det är rekord, jag har haft flest partners i "Let's dance" historia. Men det kanske inte är det bästa rekordet att ha, säger hon.