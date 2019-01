Ända sedan barnsben har jag efter varje lov, ferie och semester kommit tillbaka med en helt ny personlighet. En persona som skiftat från flitig student till strulig skejtare. Då, under åren på Sjöängskolan, var jag inte ensam. Någon klasskamrat hade återvänt och bytt personlighet från introvert innebandykille till utåtagerande hiphopare. En annan dök upp med hårprodukter och plötsligt intresse för tjejer. Dessa våra nya personligheter höll oftast fram till första lunchrasten. Sedan var vi tillbaka i gamla roller, tankar och beteendemönster.

Det märkliga är att försöken att lansera en ny personlighet följt med mig upp i vuxen ålder. Personliga tillkortakommanden ska korrigeras, rollen som spelas i lunchrummet förfinas. Den här gången ska det bli annorlunda! Jag ska vara trygg och samlad. Lyssna in, känna in. För visst känns det som att jag växt ur min valpighet under det två veckor långa lovet? Jag ser framför mig hur jag sitter i fikarummet med händerna knäppta under hakan och bara är.

Detta jullovet, 33 år gammal, är inget undantag. Vad har jag då gjort som ligger till grund för denna plötsliga mognad? Ingenting. Men jag har haft tillräckligt mycket tid för att fantisera fram en helt ny Victor Johansson.

Så det var med hoppfulla steg jag gick till jobbet i morse. Redan i entrén: kollar inte receptionisten lite annorlunda på mig? Kanske ser hon förändringen, att jag är någon annan. Så här fortsätter det: en vuxen nick vid kaffeautomaten, inga "Tja!" i falsett. Vid morgonmötet händerna stilla om muggen, inga plötsliga utspel om något lustigt klipp jag sett från Wahlgrens Värld. Jodå, detta ska nog gå. Kanske är förändringen permanent. Framåt elvatiden, jag kommer på mig själv med att tagga ett flertal kollegor i ett klipp på en hund som åker skateboard, ingen fara, bara ett mindre snedsteg. Så närmar sig lunchen och där någonstans – i kantinen bland matlådor och nyårsanekdoter, när jag plötsligt börjar skratta åt en insta story och låter mobilskärmen går runt som en polisbricka – glömmer jag bort vem jag skulle vara, vem jag trodde att jag är. Snabb titt i kalendern: 25 februari börjar sportlovet. Då ska allt bli annorlunda.