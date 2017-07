”Jag är rädd att min kille ska falla för sitt ex igen”

FRÅGA: Jag har ett problem som jag inte tror jag är så ensam om. För drygt ett år sedan träffade jag mitt livs stora kärlek. Vi vill allt tillsammans och vår relation bara djupnar på alla plan. So far so good.

Dock har min kille ett galet ex som han var ihop med innan mig och hon har kontaktat honom igen via sms och verkar, vad jag tror, vilja ha kontakt igen med honom. Min kille bedyrar att han inget känner för henne men jag tycker han alltid verkat så svag för henne. Han har sagt en massa gånger hur snygg hon var men också berättat hur galen och elak hon var mot honom när de var ihop. Jag är livrädd att hans ex ska börja hala in honom igen och att han faller pladask igen.

Så osannolikt känns det faktiskt inte. Men när jag säger detta till min kille säger han att då är ju alla hans känslor för mig bara fake om han skulle falla för henne igen. Sant, kan jag tycka, men livräddheten släpper inte och jag har mest av allt lust att bara göra slut med honom för att slippa gå igenom all oro och panik.

Inte för att jag inte älskar honom men för att jag inte står ut med att känna mig så himla rädd och osäker. Det gör riktigt fysiskt ont inom mig och för att slippa det vill jag bara slippa honom.

Det är i och för sig ett mönster hos mig att dra innan killen gör slut så det kanske vore bra att inte göra samma grej igen. Vi bor i olika städer också med några timmar emellan oss så det känns ännu värre att veta att hon bor i samma stad men inte jag.

Jag kan inte känna att jag har ett kontrollbehov – det har jag inte. Men jag är verkligen rädd att hon ska manipulera honom igen och att han lämnar mig. Min kille blir förbannad på mig och sur för att jag inte litar på honom. Det kan jag väl förstå, men så himla synd är det väl inte om honom ändå. Inte för att jag vill göra mig till offer för det är inte min grej. Men det vore bra om han fattade att det är upp till honom att sätta gränser för exet om hon nu är på plundringsturne´…

Stark men rädd