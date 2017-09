"Jag är enormt inspirerad av GW"

I vintras vann thrillern "The Nile Hilton incident" det prestigefyllda World Cinema Grand Jury prize på Sundance-festivalen. Filmen har blivit en stor publiksuccé i Frankrike och den 29 september är det dags för svensk premiär. Tarik Saleh, som har fått ett superhemligt nytt regijobb i USA på kuppen ("I got an offer I couldn't refuse"), är lite smånervös för att äntligen visa filmen på hemmaplan.