I fredags avled Jackie Kennedys lillasyster Lee Radziwill – en av tidernas mest anonyma stilikoner.

Kanske var Jackie Kennedys drivkraft – den som fick henne att bli presidenthustru, societetsdam och modeikon – att det väntade en betydligt stiligare lillasyster i skuggorna: Lee Radziwill. Betraktad som både vackrare och elegantare föll allt det som Jackie Kennedy försökte sig på naturligt för Lee Radziwill. Där fanns en lätthet och en grace. Vännen Truman Capote, författare till Breakfast at Tiffany’s, förklarade:

– Hon har en förstklassig intelligens och en otrolig femininitet. Jag tror inte att någon kvinna är mer feminin än Lee Radziwill – inte ens Audrey Hepburn.

Det är lätt att förstå varför. Tvådelade ulldräkter, crémefärgade cigarettbyxor och överdimensionerade solglasögon. Låter det som Jackie Kennedy? Kanske beror det på att det var fyra år yngre Lee Radziwill som viskade i hennes öra att hon skulle trotsa seden att bära amerikanskt mode. Hon smugglade in Givenchy-kreationer i Vita Huset och övertalade Jackie Kennedy att bära den ikoniska rosa Chaneldräkten. När John F. Kennedy och Jackie Kennedy besökte Paris 1961 – presidenten presenterade sig som "Mannen som är resesällskap på Jacqueline Kennedys Paris-resa" – krönte Time Magazine henne till "Modevärldens första dam". Givenchydräkten och pillerburkshatten hade valts av Lee Radziwill. Vogues tidigare chefredaktör André Leon Talley berättar:

– Lee Radziwill var först med att klä sig i couture från Paris, inte Jackie Kennedy. Jackie Kennedy älskade Paris, men hon är lika amerikansk som en stickad jumper.

Den kaftanklädda modegiganten fortsätter.

– Lee Radziwill hade ett skarpare öga för skönhet och stil, mode, färg och design. Alla val gjordes med omsorg och kärlek till objektet. Hon var som en regissör för sina kläder och sin garderob. Hon regisserade sina vänner och sig själv. Hon regisserade sitt liv.

Foto: Dalmas / Camera Press / IBL

Systrarna Jacqueline Lee Bouvier och Caroline Lee Bouvier föddes i Southhampton, New York. Pappa var finansmannen John Vernou "Black Jack" Bouvier III, mamma societetskvinnan Janet Norton Lee. Syskonens rivalitet började tidigt och sträckte sig från mode till män. Lee Radziwill dejtade Jackie Kennedys senare make – grekiska skeppsredaren Aristoteles Onassis – fem år innan första damen gifte sig med honom. Lee Radziwill sägs också ha haft en affär med John F. Kennedy – uppgifter som publicerats i brittiska The Times och biografierna The Fabulous Bouvier Sisters och Jackie, Janet & Lee. När Jackie Kennedy dog 1994 inkluderade hon alla i testamentet – utom Lee Radziwill.

– Vi kommer alltid vara systrar, men en gång i tiden var vi också vänner, sade lillasystern.

Lee Radziwill gifte sig tre gånger, fick två barn. Prövade på både skådespeleri och inredningsdesign. I fredags avled hon, 85 år gammal, i New York. Även om storasystern blev en av tidernas största stilikoner – från sin plats i kulisserna satte Lee Radziwill tonen för vad som är god smak.