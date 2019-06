J Balvin ersätter Chance the Rapper

Chance the Rapper ställer in sin planerade spelning på Lollapalooza i Stockholm i sommar. Den amerikanske rapparen ersätts i stället av colombianske reggaetonstjärnan J Balvin.

"Vi har fått besked att Chance the Rapper har fått förhinder att spela, mer information än så har vi inte. Det är alltid väldigt tråkigt när någon måste ställa in, men samtidigt är vi sjukt glada att detta ger oss möjlighet att välkomna J Balvin, en av de största artisterna i världen just nu", skriver arrangerande Live Nations kommunikationschef Kristofer Åkesson i ett mejl till TT.