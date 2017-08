NEW YORK När en kändis får tvillingar i USA så går skvallersidorna igång. Senast spekulerades det friskt i om sångerskan Beyoncés tvillingar var ett resultat av In vitro fertilization, IVF, när ett ägg befruktas med en spermie utanför kroppen. I New York växer branschen och staden anses vara en bra marknad eftersom många stora företag – och därmed människor med karriärambitioner – finns här.