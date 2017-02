Ivankas kläder säljer dåligt – Trump rasar

Home Shopping Network and Belk har också tagit bort märket från sina hemsidor. Båda säger att det beror på fallande försäljning och inte politiska orsaker.

Nu vill många Trump-supportrar se en bojkott av Nordstrom och de övriga butikerna.

🚨🚨🚨 What do #TrumpSupporters do when @Nordstrom drops @IvankaTrump's clothing line? We #BoycottNordstrom & cancel o… https://t.co/daeBJIMmUf

Till och med USA:s president Donald Trump gick till motattack mot Nordstrom och försvarade dottern:

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!