Ivanka Trump släpper självhjälpsbok

Ivanka Trumps självhjälpsbok väcker frågor. Arkivbild. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Ivanka Trumps bok "Women who work: Rewriting the rules for success" (kvinnor som jobbar: att skriva om reglerna för framgång) släpps som hårdpärm, e-bok, ljudfil och CD samtidigt.

Ivanka Trump assisterar sin pappa, president Donald Trump, i politiska frågor och hennes make, Jared Kushner, är rådgivare i Vita huset – något som väckt frågor om huruvida Ivanka Trump utnyttjar sin politiska ställning för att sälja böcker.

Hon fick ett förskott för att skriva boken, men har försökt värja sig mot kritik genom att lova att skänka framtida intäkter till välgörenhet och inte åka på marknadsföringsturné.

Presidentdotterns första bok "The Trump card" (2009) blev en bästsäljare, men sedan Donald Trump blev president har försäljningen av hennes klädkollektioner blivit lidande, då flera varuhus slutat sälja dem.

I president Donald Trumps omgivning finns många före detta affärsmän och näringslivstoppar som i bland verkar ha svårt att gå ur sin forna roll. I mars hamnade finansminister Steve Mnuchin i blåsväder efter att möjligen ha brutit mot amerikanska etiklagar då han uppmanade föräldrar att skicka i väg sina barn att se "The Lego Batman movie" – en film han själv producerat.