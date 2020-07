I princip all litteratur, utom science fiction, utspelar sig i förfluten tid. Redan Gilgamesheposet, Bibeln och Iliaden dignar under skildringar av något som författarna föreställde sig hade hänt för länge sedan. Det är likadant inom kinesisk, persisk och arabisk litteratur. Vi måste alltså rensa en hel del i kulturkorgen för att överhuvudtaget kunna definiera vad som är en historisk roman. Rötterna till genren, som vi uppfattar den idag, är närmast att söka i Frankrike och England under renässans- och barockeran.

Ett tidigt exempel är ”La Princesse de Clèves” (”Prinsessan de Clèves”), som publicerades 1678 och nyligen kom ut i en ny svensk utgåva. Verket – vars handling utspelar sig i mitten av 1500-talet – är anonymt, men det är i princip mer eller mindre fastslaget att författaren var Marie-Madeleine Pioche de la Vergne – grevinna av La Fayette.