Italienska recept – laga middagen från grunden

Risotto gorgonzola e pere

Den här risotton med gorgonzola och päron tillreds med hemlagad buljong.

4 portioner

1 gul eller röd lök

100–150 g gorgonzola eller annan smakrik ost

1 päron

10 valnötter eller andra nötter

20 g smör eller 3 msk olio extra vergine d’oliva

1/2 dl vitt vin, prosecco eller torr cider

3 dl risottoris

1–1 1/2 liter grönsaksbuljong

4 msk riven grana padano

20 g smör

Ev havssalt

Ev extra päron och gorgonzola till servering

Grönsaksbuljong

1 gul lök

2 selleristjälkar

2 morötter

2 lagerblad

1 tsk salt

1/2 tsk svartpepparkorn

3 liter vatten

1. Börja med buljongen. Skär grönsakerna i grova bitar. Lägg dem i en kastrull med kryddor och vatten. Koka under lock 1 timme. Ta av locket och koka ihop vätskan till hälften. Sila buljongen.

2. Hacka löken så fint som möjligt. Skär osten i mindre bitar. Skala och skär päronet i ca 1/2 cm stora tärningar. Dela nötterna i fyra bitar och rosta dem i en het panna utan fett. Lägg åt sidan.

3. Fräs löken mjuk i smör eller olja i en kastrull på svag värme. Häll i pärontärningarna, rör om och fräs ytterligare några minuter. Stavmixa lök och päron och lägg åt sidan.

4. Torka ur kastrullen, värm upp den igen på medelvärme och häll i riset utan fett. Stek under omrörning i 30 sekunder. Häll på vinet och låt alkoholen ånga bort.

5. Sänk värmen och häll på ett par dl varm buljong och låt den koka in under omrörning. Fortsätt hälla på ett par dl buljong åt gången tills risotton är klar, det tar 14–18 minuter. Rör ofta, och speciellt när du häller på ny buljong, så att inte riset fastnar i botten.

6. När risotton har en krämig konsistens och riset fortfarande är al dente är den färdigkokt. Stäng av värmen och blanda i de mixade päronen, gorgonzola, grana padano och 20 g smör och låt allt smälta in i risotton.

7. Både ostarna och buljongen är rätt salta i sig men smaka av med salt om det behövs. Häll upp risotton på ett serveringsfat. Strö över nötterna och servera rätten varm. Om du vill kan du servera med päronskivor och lite extra gorgonzola.