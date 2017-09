Italiensk maffiaboss gripen i Uruguay

Den italienska maffialedaren Rocco Morabito har gripits i Uruguay. Nu väntar sannolikt ett långt fängelsestraff i Italien. Arkivbild. Foto: Massimo Percossi/AP/TT

En av Italiens mest eftersökta maffialedare har gripits i Uruguay, efter mer än 23 år på flykt undan rättvisan. 50-årige Rocco Morabito – även kallad kokainkungen av Milano – är medlem av den syditalienska maffian ’Ndrangheta, som bedöms vara det mäktigaste brottssyndikatet i Italien och en av Europas största importörer av kokain från Sydamerika.

Rocco Morabito greps på ett hotell i Montevideo, efter att polis i Uruguay tillsammans med myndigheter i Italien lyckats spåra och identifiera honom. Han har levt under falsk identitet i kuststaden Punta del Este i elva år, men uppges ha avslöjats efter att han skrivit in sin dotter i skolan under sitt eget namn.

Morabito har varit efterspanad sedan 1994 och är dömd till över 30 års fängelse för knarksmuggling och andra grova brott.

