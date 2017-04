Italiensk filmfestival i Stockholm

Paolo Genoveses film ”Vad döljer du för mig?” Foto: Italienska Institutionen

För 20:onde året i rad slår Italienska Filmfestivalen upp sina dörrar och bjuder in till möjlighet att frossa i italiensk film. Nytt för i år är festivalens namn, ”Cinema made in Italy”, och arrangören Istituto Luce – Cinecittà som i samarbete med Italienska Institutionen står som värd. Festivalen invigdes redan under torsdagskvällen med Paolo Genoveses ”Vad döljer du för mig?”, som har Sverigepremiär 5 maj.

Helgen erbjuder sex olika italienska filmer. Biljetter köps genom SF och filmerna visas på biografen Saga i Stockholm. Festivalen pågar 27 – 30 april.