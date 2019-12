Italiensk dvärg förebild till vår tomtefigur

Fråga: I många svenska hem pyntas det med tomtefigurer i hemmen inför julfirandet, något som inte alls är lika vanligt utomlands. Vad är detta egentligen för figurer? De är ju inte avbildningar av Sankt Nikolaus alias Santa Claus. Är det gamla svenska gårdstomtar?

Dick Harrison: Tomteskulpturernas historia är krokig och lång. Ytterst går den tillbaka på seden att utsmycka trädgårdar och hus med statyer under antiken, en sed som under renässansen fick ett uppsving i länderna vid Medelhavet. Framför allt pyntade man parker och anläggningar med mytologiska väsen, till exempel najader och tritoner i fontäner, eller fauner bland buskarna. Våra tomtar går tillbaka på små dvärgar, på italienska gobbi, som gärna framställdes som musikanter, narrar, jonglörer eller akrobater. I Jacques Callots grafiska blad Varie figuri gobbi (”Olika dvärgfigurer”, 1616) avbildas ett tjugotal sådana gestalter. De var populära i stora delar av högrestånds-Europa under 1600- och 1700-talen. Väl att märka saknade dessa dvärgar tomteluvor och skägg.