Italien inför vaccintvång – stöttas av WHO

En demonstration för friheten att välja om man vill vaccinera sina barn. Foto: Andrew Medichini/AP

GENÈVE När italienska skolbarn börjar skolorna i början av september väntar en nyhet som kan stå vissa dyrt. Samtliga barn måste kunna visa att de har alla nödvändiga vaccinationer mot smittsamma sjukdomar – annars väntar saftiga böter på upptill flera tusen kronor. Det gäller tolv sjukdomar, bland dem mässling, polio, röda hund och kikhosta.

Parlamentet godkände förslaget om obligatoriska vaccinationer i somras. Det är svar på en trend där allt färre vaccinerar sina barn, vilket lett till utbrott av mässling i Italien. Landet hade nästan tre gånger så många mässlingfall under första halvåret jämfört med under hela 2016. Sedan juni 2016 har 3300 människor insjuknat och två personer dött, varav en sexårig pojke.

Utbrotten möts med stor oro eftersom mässling är mycket smittsamt. I värsta fall kan sjukdomen leda till hjärnhinneinflammation, hjärnskador och död. För att vaccinationsskyddet mot mässling ska vara effektivt måste minst 95 procent av befolkningen vara vaccinerad. I Italien har mässlingskyddet sjunkit till under 80 procent de senaste åren.

Världshälsoorganisationen reagerar positivt på Italiens nya strikta regler.

– Italiens nya regler följer WHO:s rekommendationer. Skolbaserade vaccinationer har visat sig vara en effektiv strategi i många länder för att nå högt vaccinationsskydd och undvika sjukdomsutbrott, säger talesmannen Christian Landmeier till SvD.

– Vaccinationsskyddet har stadigt minskat i Italien, och landet har nu det högsta antalet mässlingfall i Europa. Vi är mycket oroade över spridningen av mässling i Italien, säger han.

Är böter rätt väg att gå för att få föräldrar att vaccinera sina barn?

– Skälen till att föräldrar inte vill vaccinera sina barn är ofta komplexa. Man måste också lyssna på deras oro, försöka förstå varför de motsätter sig vaccinering och öka deras medvetenhet om fördelarna med vaccin, säger Christian Landmeier.

– WHO studerar mycket noggrant fördelarna och riskerna med vaccinering. Hittills har vi sett att fördelarna definitivt överväger alla potentiella risker, tillägger han.

Italiens sjukvårdsminister Beatrice Lorenzin är benhård om de nya reglerna. Till italienska medier säger hon att inga barn kommer att accepteras till förskolor utan godkänt vaccinationshäfte. Föräldrar till barn i obligatoriska skolan kommer att bötfällas direkt om deras barn inte är vaccinerade. Barn upptill 16 år måste hädanefter uppvisa sina vaccinationshäften varje år.

Italiens premiärministern Paolo Gentiloni tror att de nya reglerna ska bidra till att bekämpa “spridningen av ovetenskapliga teorier” som att vaccinationer orsakar autism. Men motståndarna anser att böter är fel väg att gå, och att bättre information och mer forskning kring biverkningar vore en bättre väg.

Italien följer härmed flera andra europeiska länder i spåren. Även Frankrikes regering vill från nästa år införa obligatorisk vaccination mot elva sjukdomar. I dag är vaccin mot polio, difteri och stelkramp obligatoriskt, men regeringen vill utöka listan. Samtidigt förbereds en undantagsklausul för föräldrar som helt motsätter sig vaccination.

Även i Tyskland finns ett system med böter om barnen inte vaccineras, och förskolor är dessutom skyldiga att anmäla föräldrar som inte vill vaccinera sina barn.

På andra håll i världen, som i vissa amerikanska delstater, är vaccinationer också obligatoriska. I Australien vill regeringen införa obligatoriska vaccinationer i hela landet. I vissa delstater i Australien portas redan ovaccinerade barn från förskolor och föräldrar till ovaccinerade barn mister barnbidraget.

Trenden tycks med andra ord vara att kraven på vaccinskydd skärps. WHO understyrker att vaccinationer gör att 2-3 miljoner dödsfall per år i difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan undvikas. När det gäller mässling skulle dock ytterligare 1,5 miljoner dödsfall kunna undvikas om det globala skyddet förbättrades, enligt WHO.