IT-profilens bolag kan ha dragit in miljardbelopp

På ett Handelsbanken-kontor i Stockholm är kvinnan bakom skärmen i färd med att knappa in uppgifter på sin dator. Vi är här för att göra en inbetalning på 99 euro, drygt 1 000 kronor, till Crowd1 i researchsyfte.

Bolaget har sitt säte i Madrid, men betalningen sker via en anonym bank på Malta som heter Phoenix Payments ltd. Crowd1 tar enbart emot betalningar via banköverföring eller i kryptovaluta, de har ingen lösning för kort- eller fakturabetalning.