Medan resten av USA har haft blicken fäst på landets sydliga delar, där ovädret Ida har dragit in, har handlarna vid de världsledande börserna i New York hållit ögonen på siffrorna under måndagen.

För både det breda S&P500-indexet och det tekniktunga Nasdaq-indexet gick starkt under börsveckans inledning, upp 0,4 respektive 0,9 procent till nya rekordnivåer, enligt nyhetsbyrån Reuters. Dow Jones industriindex backade 0,2 procent.