Istället för tomte – en djävulsfigur

Fråga: I Sverige får vi besök av jultomten inför julen, men i många andra länder dyker det också upp kusliga gäster som skrämmer barn istället för att vara snälla mot dem. Hur ser deras historia ut?

Dick Harrison: Faktum är att vi har haft sådana gestalter också i Sverige. På 1800-talet hade vår gamla julbock sin storhetstid. Ibland knackade bocken på dörren och slet upp den, varpå han kastade in en present och försvann innan hus- eller gårdsfolket hann se vem det var. Han kunde också komma in och dela ut presenterna under all sköns upptåg.