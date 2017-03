Israels nya bosättning får svidande kritik

Den bosättning som det israeliska säkerhetskabinettet har gett klartecken för på Västbanken kommer att bli den första nybyggda sedan 1991. På senare år har byggandet varit inriktat på att utvidga existerande bosättningar.

Den ska byggas norr om Amona, en även enligt israelisk lag illegal bosättning som ska rivas. Amona ligger långt in på Västbanken och anses därför undergräva en tvåstatslösning med en palestinsk stat som granne till Israel.

Den förra amerikanska regeringen under Barack Obama var emot den israeliska utvidgningen av befintliga bosättningar och stod bakom FN:s säkerhetsråds resolution som fördömer den israeliska politiken. Enligt folkrätten är bosättningarna illegala.

Sedan Donald Trump tillträdde i januari har bosättarledarna känt sig styrkta av hans betydligt beskedligare hållning. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har fört diskussioner med honom om nybygget. Trump har då bett Netanyahu hålla tillbaka bosättningarna "lite grann" medan hans regering försöker finna sätt att nystarta de israelisk-palestinska samtalen.

Källor: AFP, frivilligorganisationen Peace Now.