På något sätt fungerar Israel ändå, och det är ett smärre mirakel givet hur många olika grupper med radikalt olika livsstilar som ska samsas här. I vardagen flyter det mesta på, på bussarna samsas judiska och arabiska israeler, sekulära och haredim (ofta kallade ”ultraortodoxa judar”) med varandra, och få städer i världen innehåller en så bred och osannolik blandning av människor.

Allt går nästan förvånansvärt bra med tanke på hur olika livsstilar och värderingar många sekulära och starkt religiösa israeler har om allt från kollektivtrafik till statens roll i äktenskap. Men i dag tisdag är det just splittringen mellan religiösa och sekulära som skickar Israels väljare till valurnorna igen, för andra gången i år. Många utanför Israel känner landet just nu främst via två omåttligt populära tv-serier: Shtisel, den mångbottnade dramaserien om en familj i Jerusalems harediska kvarter, och Fauda, om stenhårda elitagenter i den israeliska underrättelsetjänsten Mossad.