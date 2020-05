”Israel planerar brott mot folkrätten”

Konflikten mellan Israel och Palestina är på väg in i ett nytt och mycket allvarligt skede. Den nyligen tillsatta israeliska regeringen planerar att annektera stora delar av Västbanken från den 1 juli. Det är nödvändigt att det internationella samfundet reagerar med kraftfull tydlighet mot varje sådant steg.

Redan det faktum att Västbanken hållits under ockupation under mer än 50 år utgör en uppenbar kränkning av folkrätten. Under dessa år har palestinska invånare steg för steg trängts undan och israeliska bosättningar etablerats. Även FN:s säkerhetsråd har fördömt den politiken.