Islänningarna gav Halmstad en stimma av hopp

Halmstads Höskuldur Gunnlaugsson var en av islänningarna som ordnade tre poäng till Halmstad. Foto: Björn Lindgren/TT

Andra halvleken var bara fem minuter gammal när Halmstads Aboubakar Keita fick tag på en missad passning från Norrköpingsförsvaret. Med en touch slog han ut bollen på vänsterkanten där islänningen Tryggvi Hrafn Haraldsson kom helt ren med Norrköpingsmålvakten David Mitov Nilsson.

– Det var bara att chippa bollen över honom, säger Haraldsson.

Det var också Haraldsson som var inblandad i upprinnelsen till det första målet. Keita slog en långboll från egen planhalva ut mot Haraldsson på vänsterkanten. Han utmanade Norrköpings Andreas Johansson och gjordes ned. Halmstad fick frispark.

Annons X

Då klev den andra islänningen, Höskuldur Gunnlaugsson, in i handlingen. Han lyrade in bollen perfekt på pannan på 193 cm långe Andreas Berntsson, som säkert nickade in sitt första allsvenska mål.

Segern gav tre överraskande poäng till tabelljumbon. Lagets tredje vinst för säsongen. Och Haraldsson berömde sin landsman.

– Vi två jobbar bra ihop och kommer bra överens. Allt handlar om hur man presterar på planen och det tyckte jag vi gjorde bra idag.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Mot slutet pressade Norrköping på men Halmstad slog ifrån sig. Och när det brände till stod målvakten Isak Pettersson i vägen.

– Det var en del att göra, erkänner han.

– Jag fick vara på tårna. Sen fick jag bra stöd från trebacklinjen också.

Men i den 87:e minuten sprack ändå nollan när Norrköpings Linus Wahlqvist kunde reducera efter en frispark. Men närmare kom inte Norrköping.

– Vi reder ut det till slut, säger Halmstads tränare Igor Krulj.

Men trots att segern tände hoppet för Halmstad är det långt kvar. Matchen var Halmstads första vinst sedan segern mot Jönköping i början av augusti. De har nu sex poäng upp till kvalplats med fem matcher kvar att spela. Det ser fortfarande mörkt ut, men inte lika hopplöst.

För Norrköping såg det dystrare ut. Det var den första förlusten sedan tränaren Jens Gustafsson ritat om Norrköpings spelsystem och börjat spela 3–4–3.

– Det sätt vi vill anfalla på var inte gångbart i dag, säger Jens Gustafsson.

Han menar att omställningen från konstgräset i Norrköping till naturgräset på Örjans Vall inte fungerade.

– Vi måste lära oss snabbt att vinna matcher på annat sätt än vad vi gör på hemmaplan.

Den fortsatta jakten på allsvensk medalj och Europaspel nästa säsong blir nu betydligt tuffare. 5 398 utnyttjade att det för dagen var fri entré på Örjans Vall.