Islamister vinner mark med falska nyheter

Valet till guvernör i Jakarta, en av Indonesiens viktigaste politiska poster, skakas av islamistisk fundamentalism. Den sittande guvernören Basuki Tjahaja Purnama, en kristen kines, anklagas för att ha hädat mot koranen. Så många som en halv miljon människor har demonstrerat för hans avgång och fängslande. Den uppiskade stämningen har plötsligt gett religion politisk sprängkraft i det sekulära, men muslimdominerade landet.

– Uppviglarnas mål är att sprida sharialag över hela landet, säger Dina Afrianty, doktor i politik och religion i muslimska samhällen på Australian Catholic University.

Anklagelsen mot Purnama, eller Ahok som han kallas, vilar på lösa grunder. I september varnade han väljare för att koranverser felaktigt används för att motarbeta icke-muslimska kandidater. En video av talet redigerades sedan så att hans ord fick en kränkande ton. Filmen fick enorm spridning. Ahok bad om ursäkt, men protesterna mot honom hade redan fått eget liv. Till slut väcktes åtal. De vittnesmål som hittills hörts har beskrivits som svaga, men risken är fortfarande hög för en fällande dom. Endast ett fall av hädelse har någonsin friats.

Händelseutvecklingen kommer som en chock för många. Religionsfrihet är en av nationens fem grundpelare. Merparten av de 225 miljoner muslimerna bekänner sig till en moderat form av islam. Men anti-kinesiska och anti-kristna känslor har också varit på uppgång. Ahok är ofta slagpåse på internetforum. Till och med en före detta ledare för landets näst största islamiska organisation, Muhammadiyah, har kallat honom ”den otrogne kinesen”.

Ahok är inte oskyldig. Han är en stridbar politiker, med burdust manér och somliga av hans projekt har skapat fiender. Bland annat har han vräkt hundratals familjer för att förbättra huvudstadens översvämningsskydd. Dessa invånare har varit enkla rekryter för protester. Andra har skeppats in längre ifrån. Att betala för demonstranter med pengar och mat är en så etablerad företeelse att det har en egen term: ”nasi bungkus brigade”.

Extremisterna säger att muslimer marginaliseras. Men egentligen är de bara rädda för att bli av med sitt inflytande.

Sociala medier har spridit frågan långt utanför Java. Men protesterna har också sålts in som religiösa möten. Att be ihop med hundratusentals andra har varit en stor dragningskraft. Många deltagare har kommit från det fattiga och djupt troende västra Sumatra, där få har möjlighet att någonsin komma till Mecka. Stämningen under demonstrationerna har i många fall varit uppspelt, snarare än upprörd.

Likväl är positionerna framskjutna. Först försökte president Joko Widodo ignorera protesterna. Till sist valde han att göra ett framträdande med de islamistiska arrangörerna på scenen. Det ger deras sak mer legitimitet än på länge.

Men så är protesterna också indirekt riktade mot Widodo. Oppositionen har länge misstänkliggjort honom för hans koppling till minoriteter. När han själv var guvernör i Jakarta var Ahok hans högra hand. Under presidentkampanjen ifrågasattes hur muslimsk Widodo var. Och nu genomför hans regering stora infrastrukturprojekt med kinesisk hjälp.

– Extremisterna säger att muslimer marginaliseras. Men egentligen är de bara rädda för att bli av med sitt inflytande, säger Dina Afrianty.

Transparens och utbildning är hotet. Tidigare var mutor en naturlig del av folks samröre med myndigheterna. Nu sker kontakten i stället genom appar och sms. Ahoks popularitet tyder också på nya tider i huvudstaden.

– Extremisterna tittar på Jakarta och räds av att folk blir alltmer rationella. Det gör det svårare för dem att vinna deras support.

Militären är en stark bundsförvant. De grundade den islamistiska organisationen FPI på nittiotalet för att kontra kommunistiska influenser. Nu ser de kinesisk infiltration som ett hot mot landets säkerhet.

Lärdomen är att islam kommer att fortsätta användas som ett politiskt verktyg.

Överbefälhavaren Gatot Nurmantyo har själv sagt att Kina ägnar sig åt ett proxykrig i Indonesien, genom att ta över ekonomin och korrumpera ungdomarna. Hans politiska ambitioner överträffas möjligen endast av den före detta presidenten Susilo Bambang Yudhoyono, vars son är huvudkonkurrent i valet.

Ahok är fortfarande favorit, men oddsen är emot honom i domstolen. Magasinet Tempo kallar det ”mobbens rättvisa”. Landets högsta islamiska råd har utropat en fatwa, religiös föreskrift, mot den typ av falsk nyhet som förde Ahok till rätta. Men mest talande är nog hur lågmälda kritiker varit. Den politiska risken att gå emot ett löst åtal för hädelse har bedömts vara högre än risken att rättssamhället undermineras.

– Lärdomen är att islam kommer att fortsätta användas som ett politiskt verktyg, säger Afrianty.

Världens folkrikaste muslimska land Indonesien har 250 miljoner invånare. 87 procent muslimer 99 procent av dem är sunni Aceh: enda provins styrd av islamisk lag 442 lokala islamiska regler klubbades igenom i landet 1999–2012