Vi talade om att kunna ta med hela sig till jobbet, eller skolan. Och om att det faktiskt finns rätt och fel, ont och gott, och att det behövs långt mer än politik för att kunna avgöra vad som är vad.

Nejdå, ingen vinstinn middag med gamla vänner – ett seminarium i Almedalen. Med en alldeles nyutnämnd kardinal dessutom, biskop Anders Borelius.

De som inte är i Visby under politikerveckan brukar – surt sa räven – kalla den spektakel. Så kan det ju under stundom alltid vara på sina håll, men under veckan finns särdeles mycket intressant och nytänkt att ta till sig.

Newmaninstitutet anordnade bland annat samtalet om religionens roll i samhället. Tack vare många års invandring har religiös tillhörighet och andlighet blivit allt vanligare och "normalare" i det sekulära Sverige. Med detta har vi också begåvats med nya frågeställningar, sådant vi inte tänkt på förr. Är exempelvis religion en privatsak eller något att bereda plats för i yrkeslivet?

I "vi gillar olika-Sverige" sträcker sig vårt gillande inte alltid så långt som vi antyder. Konfessionella friskolor har exempelvis blivit villebråd för såväl Björklundsliberaler som vänsterpartister. Det sekulära tänkandet har gjort många uttryckligen misstänksamma mot allt fromt, allt religiöst.

Och helt utan friktion eller problem är det inte. Mänsklig aktivitet är ju ytterst sällan det. Men vår ryggmärgsreflex är en iver att genast inordna allt nytt inom ramen för hur vi alltid har gjort det. Det nya ska rymmas i de gamla strukturerna. Kanske borde vi göra tvärt om och låta det nya rucka en smula på våra gamla ordningar.

Samhället behöver diskussioner om vad som är rätt och fel. Inte i instrumentellt avseende utan moraliskt. I tider av näthat och stundtals låg samtalsnivå är behovet av fler "Skärp er" och en vuxen röst akut.

Så kallad religiös kompetens innebär bland annat förmåga att gå utanför de politiska ramarna. Det finns frågor som politiken varken kan eller ska svara på.

De muslimska samfundens insteg har varit särskilt välgörande för vänsterns syn på religion som en viktig del av samhället. Man kan spekulera i varför det är så. Eller ås kan man bara gilla läget och gilla att det är så.