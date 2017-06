IS uppges kontrollera Bin Ladins gömställe

Usama bin Ladin blev världens mest eftersökta man efter terrorattackerna mot USA 2001. Tusentals amerikanska soldater finkammade Afghanistan i jakten – och då bombades bland annat bin Ladins gömställen i Tora Bora. Arkivbild. Foto: Anric Marti/AP/TT

Tora Bora var en gång al-Qaida-ledaren Usama bin Ladins gömställe. Men nu rapporteras bergsområdet i Nangarharprovinsen ha fallit i händerna på terrorstämplade Islamiska staten (IS). Talibanerna, som tidigare kontrollerade det omfattande grottkomplexet, flydde under natten, enligt bybor.

Afghanska säkerhetsstyrkor är inte närvarande i området. Men lokalbefolkningen uppges ha försökt att hjälpa talibanerna att driva bort IS-krigarna.

– De lämnade oss, med våra kvinnor och barn, kvar till IS. Talibanerna gjorde inget motstånd och de lokala klanerna har ingen möjlighet att strida mot dem (IS), så vi flydde också, säger Juma Gul, klanäldste i Sulaimankhel, till The New York Times.

En lokal polis bekräftar för tidningen att IS har tagit kontroll över Tora Bora. Men enligt en talesperson för talibanerna i området pågår striderna fortfarande.

För IS – som har försökt att etablera sig i Afghanistan sedan 2014 – skulle det vara relativt enkelt att försvara sig från Tora Bora, samtidigt som extremisterna därifrån kan förflytta sig till andra platser i Nangarhar.