Är IS tystnad ett tecken på rädsla för Trump?

USA:s president Donald Trump har gett experter i uppdrag att på 30 dagar ta fram en plan för hur IS kan besegras en gång för alla. Foto: IBL

När Donald Trump blev vald till USA.s nya president var det många experter som befarade att hans retorik skulle stärka IS narrativ och öka organisationens stöd. Att Trump efter kort tid på sitt presidentskap valde att införa ett inreseförbud för medborgare till sju övervägande muslimska länder blev sedan ett mer konkret exempel på tesen om att Trumps politik riskerar att gynna IS.

Väldigt snart efter att inreseförbudet infördes var det många sympatisörer till al-Qaida och IS som i sociala medier delade den populäre predikanten Anwar al-Awlakis citat som lyder: ”Väst kommer slutligen att vända sig emot sina muslimska medborgare”. I dessa miljöer är Awlakis citat sedan tidigare flitigt delade och Trumps inreseförbud blev nu en bekräftelse för sympatisörerna om att han skulle ha haft rätt.

Vad innebär då detta? I IS propaganda har det främst framställts just som att muslimer inte kan leva i väst. För IS är de unga en viktig grupp att rekrytera till organisationens ideologi och inreseförbudet riskerar att i längden öka antalet sympatisörer bland en ny generation ungdomar som formar sin världsbild.

Annons X

Det finns dock en viktig distinktion som behöver göras: att det endast är sympatisörer som troligen inte befinner sig i IS-kontrollerade områden som hittills har tagit upp Trumps inreseförbud. IS officiella kommunikationskanaler har inte bemödat sig med att ens nämna Trump. Vad kan detta tänkas bero på?

IS har under en längre tid varit hårt pressade militärt. Den irakiska armen har dock mött ett starkt motstånd i sina försök att befria Mosul, samtidigt som de får hjälp av koalitionens flygunderstöd som riktar in sig på IS mål.

IS propaganda har kraftigt försvagats, deras tidigare magasin Dabiq har till och med lagts ned. Den syriska staden Dabiq, som organisationen trodde var staden där den ”slutgiltiga striden” skulle äga rum, är inte längre i IS kontroll och därmed är den apokalyptiska övertygelsen inte längre något som de kan använda sig av i sin propaganda.

Tidigare har IS strategi varit att genom terrordåd skapa kaos och att på så sätt öka repressionen mot muslimer i väst och på så sätt tvinga dem till att välja sida.

I och med terrordåden mot Charlie Hebdo-redaktionen och den judiska mataffären i Paris menade IS att världens muslimer nu måste ta ställning, antingen för eller emot IS. Denna strategi har dock inte fungerat för IS och nu när de har tillfället att åter igen stärka berättelsen om att muslimer måste välja sida, så tar de det inte.

Detta kan ha sin orsak i att IS ideologiska grund har skakats om och luckrats upp rejält. Organisationen har sedan en lång tid tillbaka inte kunnat ge sken av att man försöker bygga upp ett samhälle, något som annars har varit starkt utmärkande för IS propaganda, främst under åren 2014 och 2015.

Att IS inte nämner Trump i sin propaganda kan även tänkas bero på att de är upptagna med att kriga och att de ser det som en fördel att medier fokuserar på hans uttalanden och inte på deras förluster.

Men det kan även vara så att IS har svårt för att uttala sig om inreseförbudet på grund av en kluvenhet: de vill uttrycka att de anser att muslimer som migrerar till väst är icke-muslimer samtidigt som de behöver nya rekryter. I en sådan situation är det med facit i hand svårt att veta vilket propagandistiskt drag som är det mest gynnsamma för organisationen.

En viktig detalj i sammanhanget är att då Trump inrättade inreseförbudet, gav han experter i uppdrag att på 30 dagar ta fram en plan för hur IS kan besegras en gång för alla. Hittills har Trump inte velat dela med sig av sina tankar om hur han tänker tillintetgöra organisationen, inte mer än att han tidigare har sagt att han tänker ”bomba skiten ur dem”.

Kanske är det så att IS tystnad beror på att de tar Trump på orden och att de inte vill provocera honom utan i stället nervöst väntar på svaret om hur Trump tänker besegra dem?

IS motto har hela tiden varit ”stanna kvar och expandera”. Om man ser till organisationens utveckling över tid kan det inte vara många som tillhör IS som numera tror på detta.

IS har länge använt sig av sitt våldskapital för att visa sig orädda och för att ge sken av att det inte går att besegra dem. Kanske är det så att IS nu faktiskt är rädda för att Trumps presidentskap kan komma att bli slutet för organisationens nuvarande territoriella och militära makt?