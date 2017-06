IS skyller sprängning på USA: ”Vill väcka vrede”

En flygbild från irakisk militär visar den förstörda moskén i Mosul. Foto: Iraks militär/Reuters

IS-flaggan har varit hissad vid al-Nurimoskén sedan terrorrörelsen intog Mosul för tre år sedan. Men när de irakiska styrkorna häromdagen kom så pass nära som ett 50-tal meter från moskén, sprängdes den av IS, enligt ett uttalande från den militäre chefen för Mosuloffensiven.

Det var i al-Nurimoskén som IS-ledaren al–Baghdadi utropade det islamiska så kallade kalifatet. Enligt Iraks premiärminister innebär terrorrörelsens sprängning av moskén på onsdagskvällen att IS slutligen erkänner sig besegrad i slaget om Mosul.

Men enligt terrorforskare Magnus Ranstorp är den tolkningen bara en del av sanningen. Visst är det delvis en reträtt och en desperat manöver och ett tecken på att IS i alla fall temporärt erkänner sig besegrad i Mosul, medger han.

Ett stort syfte med sprängningen är att försöka skylla den på USA och koalitionen.

I terrorrörelsens egen nyhetskanal Amaq hävdar IS däremot att det är USA och koalitionen (armén av irakiska och amerikanska styrkor) som sprängt moskén, enligt Magnus Ranstorp.

– Ett stort syfte med sprängningen är att försöka skylla den på USA och koalitionen. Med det vill IS mobilisera de egna leden och väcka ilska och vrede där, säger Magnus Ranstorp till SvD.

I Raqqa vädjar samtidigt svenska IS-anhängare på ett telegramkonto till hämndaktioner i Europa för sprängningen, som USA påstås ligga bakom, berättar Magnus Ranstorp.

Samtidigt som händelsen kan tolkas som ett tecken på att IS har förlorat slaget om Mosul, kommer IS nu försöka att smälta in i lokalbefolkningen i staden, tror han.

– När koalitionen intar staden försvinner de inte helt, de går in i skuggorna för att sedan träda fram igen, säger Magnus Ranstorp.

Sprängningen av al- Nurimoskén är bara delvis en reträtt från IS sida. Det är också ett sätt att mobilisera de egna leden, enligt terrorforskare Magnus Ranstorp. Den världsberömda lutande minareten ad-Habda förstördes i sprängningen av moskén. Foto: Uncredited/TT