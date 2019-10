IS samlar kraft i Syrien

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras den islamiska staten med anledning av utvecklingen i Syrien. Det var förra måndagen som Donald Trump plötsligt sade att USA kallar tillbaka trupperna från norra Syrien och bara två dagar senare gick Turkiet in i området, och i förrgår, en vecka efter USA:s beslut, befann sig åtminstone 150 000 personer på flykt från området enligt FN.

I söndags kunde Reuters rapportera att knappt 800 personer med IS-koppling har rymt från det kurdiska lägret Ain Issa norr om Raqqa i samband med flyg- och artilleriattacker. Det ska främst ha varit barn och kvinnor som rymde från lägret, men frågan många ställer sig nu är hur utvecklingen i Syrien kommer att påverka säkerhetsläget inte bara i området, utan också i Europa och i Sverige.

Stärks terrorismen genom Trumps beslut? Det diskuterar ledarsidans Lydia Wålsten och Olof Ehrenkrona tillsammans med Michael Krona, forskare på IS informationskrig vid Malmö Universitet och författare till boken "The Media World of ISIS" som utkommer senare i år och Anna Sundström, generalsekreterare vid arbetarrörelsens organisation för internationella frågor, Olof Palme Center.

Annons