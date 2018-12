IS nederlag öppnar för ny maktbalans i Syrien

Raserade byggnader och utbrända bilar omger vägen in i Hajin i östra Syrien. Det var i fredags som den kurdisk-arabiska milisen SDF, med hjälp av den USA-ledda militäralliansens luftangrepp, lyckades driva ut Islamiska staten (IS) härifrån. Staden ligger i provinsen Dayr al-Zawr, nära gränsen till Irak, och är ett av de sista områden som IS har kontrollerat i landet.