IS förlorade sista fästet i Homsprovinsen

Staden al-Sukhna i Syrien. Foto: TT

Syriska regeringsstyrkor och allierad milis har intagit al-Sukhna, enligt Syriska människorättsobservatoriet. Staden var terrorrörelsen IS sista större fäste i Homsprovinsen.

Den statliga nyhetsbyrån Sana rapporterade tidigare på lördagen att styrkorna var på väg in i staden från tre håll.

al-Sukhna ligger längs motorvägen mellan världsarvsstaden Palmyra och staden Dayr al-Zor (Deir Ezzor) där regeringssidan varit belägrade av IS sedan 2014.

Annons X

IS förlorar snabbt mark i Syrien. Regeringsstyrkor, uppbackade av ryskt flyg och Iranstödd milis, har också gått framåt i Hamaprovinsen och i de södra delarna av Raqqaprovinsen. USA-stödda insatser mot IS fokuserar just nu främst på staden al-Raqqa, IS självutnämnda huvudstad.