För IS är våld inte ett medel utan ett mål i sig. I en ny omdebatterad bok beskrivs terroristernas systematiska strävan efter död. Författaren menar att IS är en nihilistisk rörelse snarare än en muslimsk eller salafistisk.

Blodspår efter IS terrordåd vid parlamentet i Teheran den 7 juni. Foto: IBL

”Idag vill vi inte se den radikales ansikte, veta dennes namn eller höra dennes röst. Vi vill att denne är kvar i det fördolda.” Detta är de avslutande orden i den franske jihadist-kännaren Olivier Roys nya bok ”Jihad and death. The global appeal of Islamic State” ­­­­­(­Hurst & Co).

Boken ger en banbrytande sociologisk inblick i IS-­terroristernas motiv. Huvudtesen är att IS är en nihilistisk terrorrörelse som har döden som mål och att dess rekrytering av européer har underlättats av det identitets­vakuum som uppstått bland vissa av Europas andragenerationsinvandrare.

Roy menar att IS skiljer sig från andra terrorrörelser eftersom de förenar terrorism och jihadism med en ­avsiktlig strävan efter att dö. Bland IS-anhängare ses ett självmordsdåd som det ultimata målet i engagemanget i terrorrörelsen. Denna systematiska strävan efter död ser Roy som ett nytt fenomen. Den muslimska traditionen ­erkänner martyrskap i strider, men erkänner inte de som agerar utifrån en önskan om att dö eftersom detta anses strida mot Guds vilja. Vidare återfinns idén om kalifatet i den muslimska föreställningsvärlden men strävan efter döden är inte en del av det.

Om IS är en nihilistisk terrorrörelse, varför utropade de då ett kalifat? Själva kalifatet är enligt Roy en fantasi, en myt om en ideologisk enhet som ständigt skulle expandera territoriellt. Han menar att IS-rekryter egentligen har ingått i en dödspakt där det inte finns några politiska perspektiv eller någon framtid.

Det finns en schism mellan intellektuella som menar att IS är en religiös terrororganisation och de som tonar ner religionens betydelse. Denna schism tar Roy ett steg ­längre när han hävdar att IS inte ens nödvändigtvis är en salafistisk terrorrörelse. Som argument lyfter Roy fram viktiga skillnader mellan IS och salafismen, till exempel fördömer salafister självmord eftersom det anses vara en handling som går emot Guds vilja. Vidare är IS relation till familj, fruar och barn inte särskilt salafistisk. IS-­medlemmar förkastar sina föräldrar, lever i relativ promiskuitet och lämnar familjen för att själva dö.

IS-ledaren Abu Musab al-Zarqawis liv ger stöd för Roys teori om att det finns väsentliga skillnader mellan al-­Qaida och IS. Zarqawis grupp i Irak, som formellt var en del av al-Qaida, bröt sig senare loss. Konflikterna som föranledde detta var att al-Qaida-ledarna motsatte sig Zarqawis tillvägagångssätt som gick ut på att genom självmordsbombningar mot shiitiska civila mål försöka provocera fram ett inbördeskrig i Irak. Vidare motsatte de sig att Zarqawi utförde offentliga halshuggningar.

Zarqawis fixering vid, och uppmaningar till att utföra, självmordsdåd och offentlig brutalitet har sedan dess ­utmärkt IS som terrorrörelse. Al-Qaida ansåg att Zarqawi hade för bråttom med att utropa en islamisk stat, de ­menade att man först måste ha folket med sig för att ­skapa en stabil grund. Detta bekom inte Zarqawi, nu i ­efterhand skulle Zarqawis handlande till stor del kunna tolkas som nihilistiskt.

IS fixering vid döden är kombinerad med en annan unik aspekt, nämligen att den jihadism som vi ser i väst, liksom den i Maghreb och Turkiet, är en ungdomsrörelse. Denna ungdomskultur är fristående från föräldrarnas religiösa och kulturella referenser, samtidigt som den är en del av det västerländska samhällets ”ungdomskultur”. Således kan IS ses som en generationsrevolt som har likheter med kulturrevolutionen i Kina. Inte endast människor ska ­elimineras utan även statyer, böcker och helgade platser. Generationsrevolten innebär att föräldrarnas islam och kultur avfärdas och barnen ser sig som mer kunniga i ­islam än sina föräldrar.

Roy menar att IS-anhängarna förvisso är troende på så sätt att de verkligen tror att de kommer att hamna i himlen och att många av deras referensramar är islamiska. Men ett misstag som vi gör är att vi fokuserar allt för mycket på teologin i våra förklaringar. Roy menar att jihadister inte hänger sig åt våld efter att ha läst religiösa texter, eller för att de skulle ha ”missförstått” texterna eller för att de har blivit manipulerade. De är helt enkelt radikala för att de väljer att vara det och det är endast radikalismen som tilltalar dem.

Enligt IS själva har drygt 70 procent av deras ­anhängare från Europa endast en grundläggande kunskap om islam. Detta är en annan grupp än de från Saudiarabien, Egypten, Tunisien och Indonesien som har en mycket högre kunskap om islam. Ibland blandas dessa två grupper ihop i samtalen om vilka som ansluter sig till IS. Även de europeiska jihadisterna skiljer sig åt beroende på vilket land som de kommer ifrån.

Anledningen till att IS är nihilister är att de är övertygade om att jordens undergång är nära, IS dödar eftersom de tror att apokalypsen ändå kommer att ha ihjäl allt och alla. Det faktum att de tror att döden raderar deras synder i livet är vad som gör det religiösa livet oviktigt för dem. Således blir nihilismen en del av en mysticism i att få möta Gud.

Idén om apokalypsen omvandlar deras individuella ­nihilism till en hel grupps öde och självmordet ses som messianskt. Det som lockar är inte skapandet av en utopi utan en fascination för revolten, våld är inte ett medel utan ett mål i sig. IS har även med hjälp av sin ­propaganda öppnat upp en egen narcissistisk spelplan för unga män som poserar när de kör genom öknen med ­håret och ­flaggan vajande i vinden, med vapen och klädda i militäruniform. På så sätt har så kallade ”losers” från förorter förvandlats till ”hjältar”.

Detta är kopplat till en annan viktig teori som Roy introducerar, nämligen den om ”avkulturalisering” bland ­andra generationens invandrare i Europa. Ungefär 60 procent av IS-anhängarna från ­Europa är andra generationens invandrare och ungefär 25 procent är konvertiter. Dessa personer är okunniga om sina föräldrars kultur och har inte lyckats rota sig i det europeiska samhället. Detta identitetsvakuum har fyllts av den ”nya människan” och den vision som IS har. IS har pusslat ihop en ”religion” utan en social eller kulturell grund. Vad denna grupp har att välja på är al-Qaida eller IS, och det de baserar valet på är inte gruppens strategi utan dess förmåga att förvandla en nolla till en super­hjälte, vilket gör IS till överlägsen vinnare.

De nutida jihadisterna lever i det moderna samhället men delar inte dess värderingar, endast dess sociologi. Nära 50 procent av jihadisterna i Frankrike har en kriminell bakgrund, de går även på nattklubbar, raggar på ­tjejer, dricker och röker. Bland dessa jihadister är det mer populärt att besöka kampsportsklubbar än att gå till moskén.

Roys perspektiv har blivit mycket kritiserat. Vissa forskare menar att han inte tillräckligt bejakar och erkänner de politiska orsakerna till terrorism. Det som då lyfts fram är teorier om kolonialismens betydelse, de ­västerländska inblandningarna i Mellanöstern och exkluderingen av personer med utländsk bakgrund i Europa. En annan kritik är att Roy skulle avfärda kopplingen ­mellan terrorism och salafism.

Roy erkänner dock att alla dessa faktorer spelar roll, men att de är ofullständiga ­förklaringsfaktorer eftersom det inte går att finna ett kausalt samband mellan dem och de personer som ansluter sig till IS. Ett ­annat uppenbart problem är att dessa teorier riskerar att få det att framstå som att revolten är ledd av offer, vilket inte stämmer. Det handlar snarare om ­imaginära roller. Därför menar Roy att det politiska ­endast kan studeras genom att man ser till konstruktionen av det imaginära.

Vidare menar Roy att terror inte är en strategi utan en vanföreställning. IS vill att deras handlingar ska ses som strategiska och ideologiskt drivna. Att hävda att de i själva verket är drivna av suicidala önskningar och vanföreställningar torde i deras ögon ses som en skymf. Men själv­fallet drivs IS även av ideologiska och strategiska kalkyleringar som riktar in sig på vissa grupper som dödas och där syftet är att skapa instabilitet i våra samhällen.

En annan kritik som kan riktas mot Roy är att hans ­teori om ”avkulturalisering” kan uppfattas som essentialistisk eftersom han verkar anta att föräldrarnas ”kultur” skulle skilja sig från den som finns i det europeiska samhället. Många av dessa föräldrar har levt större delen av sina vuxna liv i Europa och har därför inte nödvändigtvis kvar en stark kulturell identitet från sina hemländer. Jag tror att Roy har missat att avkulturaliseringen inte ­på­börjades med andra generationens invandrare utan med första generationens. Det identitetsvakuum som Roy talar om gäller troligtvis även föräldrarna, och därför har de inte kunnat överföra en viss kultur till sina barn. Detta beror alltså troligtvis inte på ett ”misslyckande” från ­föräldrarnas håll. Ett exempel som stöder denna teori är att få av de europeiska IS-rekryterna är personer med turkisk bakgrund, detta kan förstås inom ramen av att ­föräldrarna ofta har kvar en stark turkisk kulturell ­identitet som de överför till sina barn. Roy avslutar sin bok med att rikta kritik mot den franska sekularismen och det som han kallar för ”en paternalistisk postkolonial attityd där myndigheter antingen tillrättavisar imamer ­eller hyllar ’moderata imamer’”.

Att finna en balans är viktigt för att förebygga att unga dras in i extremism. Men en fråga kvarstår: vad gör man åt dem som redan är övertygade? Hur nås en politisk lösning med en fiende som inget annat vill än att dö? En människa vars avsikt är att dö och att döda har inget att förhandla om. Det är en angripare som vi egentligen står helt handfallna inför. Kanske är det därför vi inte vill se dem i ansiktet, veta av deras namn eller höra deras röster.