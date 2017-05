IS dödade 19 civila i attack mot by

Den USA-ledda operationen för att återta Raqqa pressar terrorgruppen IS. Foto: Bram Janssen/TT/AP

Medlemmar ur terrorgruppen IS har dödat 19 civila, bland dem två barn, i en by i östra Syrien. Soldater som deltog i den USA-stödda operationen mot IS tillfångatogs också vid fredagens attack mot byn i provinsen Dayr az-Zawr. På bilder som oppositionella Syriska människorättsobservatoriet, som bevakar kriget från Storbritannien publicerat syns ett tiotal döda män som förefaller ha skjutits i huvudet. Bildernas äkthet har dock inte bekräftats av Reuters.

Efter massmordet drog sig IS-männen ur byn. Dayr az-Zawr gränsar till Raqqa-provinsen. På senare tid har trycket mot IS "huvudstad" al-Raqqa

ökat och IS-medlemmar har då i stället attackerat byar i närliggande områden som terrorgruppen fortfarande kontrollerar.