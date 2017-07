"Iron fist" får andra säsong på Netflix

Finn Jones gör huvudrollen i "Iron fist". Han spelar även samma roll i "The defenders", där även Mike Colter och Sigourney Weaver dyker upp. Arkivbild. Foto: Al Powers/AP/TT

Världens hårdaste näve slår till igen. Marvel-karaktären "Iron fist" får en andra säsong på Netflix, uppger Variety.

Nyheten presenterades under seriemässan Comic-Con, San Diego, under fredagen. Huvudkaraktären "Iron fist", på svenska även känd som Järnnäven, spelas precis som i första säsongen av "Game of thrones"-bekantingen Finn Jones.

Serien kretsar kring Daniel "Iron fist" Rand som efter att ha tränat kampsport i flera år återvänder till hemstaden New York med sin övernaturliga och brottbekämpande knytnäve i högsta hugg.

Rollfiguren dyker även upp i kommande "The defenders", där karaktärerna från Netflix fyra Marvel-serier sammanstrålar. "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" och just "Iron fist" strider tillsammans mot en gemensam fiende.

"The defenders" fick oväntad smygpremiär under Comic-Con och når Netflix den 18 augusti.