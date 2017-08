Iron and Wine till Sverige för konsert

Sam Beam kommer till Sverige. Arkivbild. Foto: Dave Martin/AP/TT

Den amerikanske singer/songwritern Iron and Wine kommer till Sverige i början av nästa år, enligt ett pressmeddelande. Han spelar den 18 januari på Nalen i Stockholm och den 20 januari på Pustervik i Göteborg.

Sam Beam, som går under artistnamnet Iron and Wine, släppte sitt sjätte album "Beast epic" så sent som i fredags förra veckan. Debutalbumet "The creek drank the cradle" släpptes 2002, och sedan dess har han gjort sig känd för låtar som "Naked as we come" och "Flightless bird, american mouth".

Läs även