Irma och Alma, 12: ”Klimatet måste räddas nu”

Genom sin namninsamling vill Alma och Irma få politikerna att ta klimatfrågan på allvar. ”Det är vår framtid det hänger på”, säger Alma. Foto: Emma-Sofia Olsson

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

Kompisarna Alma och Irma har länge varit oroade över klimatförändringarna. När Irma sov över hos Alma läste de om att isarna smälter och blev väldigt oroliga.

– Min mamma sa att det är bättre att göra något än att bara oroa sig. Det var då vi kom på det här med en namn­insamling, säger Alma.

De hittade en sida på internet där man kunde starta namn­insamlingar, och sedan började de samla in underskrifter. Framför allt använde de sig av Facebook. När SvD Junior träffar dem hemma hos Alma har de fått in drygt 600 underskrifter. De vill samla in många fler, och så småningom skicka namninsamlingen till regeringen.

Alma och Irma tycker inte att politikerna bryr sig tillräckligt om klimatet. "Det känns som att pengarna går i första hand, och sedan kommer klimatet", säger Irma. Foto: Emma-Sofia Olsson

– Vi vill att politikerna tar frågan på allvar och gör förändringar som syns i dag. Det måste hända någonting nu. De skulle till exempel kunna införa skatt på flygbränsle så att det blir dyrare att flyga. Och på klimatmötena borde de ta frågan på större allvar, de kommer ju aldrig fram till något, säger Alma.

Hur tror ni att politikerna kommer att reagera när de får ert brev?

– Jag tror att de kommer tycka att det är ganska coolt att vi gör något. Men jag tror tyvärr inte att de kommer göra något ­annorlunda, säger Irma.

– Då har vi i alla fall försökt. Det borde de också göra, ­säger Alma.

De smältande isarna ställer till det för djur och människor. Irma och Alma vill göra något åt det. Foto: Juerg Alean/TT

Varför måste vi bry oss om ­klimatet?

– Djur dör, det blir jättestora ­katastrofer och planeten kommer snart inte att klara av det. Vår planet klarar inte av den här ­värmen, säger Irma.

– Det blir bränder och översvämningar. Man kan föreställa sig att det blir som i filmer om ­jordens undergång, om man inte agerar nu, säger Alma.

Nu hoppas de att andra barn och unga ska engagera sig på liknande sätt. Om alla hjälps åt går det att göra skillnad, säger de.

16-åriga Gretas strejk för klimatet inspirerar tjejerna. Foto: Stefan Jerrevang/TT

Tjejernas förebild är 16-åriga Greta. De vill hjälpa henne att få fram sitt budskap om klimatet.

– Hon är väldigt cool. Vi har tänkt: ”Om hon kan, så kan jag”, säger Alma, och de tycker att det är imponerande att hon vågar säga till världens ledare att de är fega.

Vad skulle ni ha sagt om det var ni som stod där?

– Jag skulle försöka få de vuxna att få lite dåligt samvete, så att de känner att ”det här går inte”, säger Irma.

Tjejernas tips – så kan du hjälpa klimatet 1. Ät mindre kött

2. Sopsortera

3. Panta

4. Handla begagnat

5. Åk mindre bil

Va? Vad betyder det? Klimatförändringarna: Klimatet på jorden blir allt varmare, och det beror på att vi människor förorenar och slösar med jordens ­resurser. Fortsätter vi på samma sätt kommer det leda till mer översvämningar och skogsbränder, och djur och växter riskerar att dö ut. Namninsamling: Att samla in underskrifter från personer för att försöka påverka politiker eller ­andra som bestämmer.

