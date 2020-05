Irländare återgäldar gåva till drabbade amerikaner

Reservatet Navajo Nation är det område som drabbats värst av coronaviruset i USA, efter delstaterna New York och New Jersey. Det ligger i gränslandet mellan Arizona, Utah och New Mexiko och är lika stort som Irland.

Många navajo bor isolerat och har ingen telefon. Fattigdomen är utbredd och arbetslösheten ligger kring 50 procent. Hälsoproblem som övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar är vanliga. En tredjedel saknar också rinnande vatten, vilket gör det svårt att efterleva råden om handtvätt.