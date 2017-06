Iransk hämndattack mot IS i Syrien

Iranier sörjer offren för attackerna i Teheran den 7 juni. Arkivbild. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT

Revolutionsgardet i Iran säger sig ha avfyrat raketer mot "terrorbaser i Syrien", rapporterar AFP.

Raketerna har skjutits över gränsen in i den östra provinsen Deir Ezzor, dit terrorgruppen IS har flyttat manskap från al-Raqqa och till stora delar kontrollerar. Raketerna var en hämnd för de dödliga terrorattackerna i Teheran den 7 juni, som IS tagit på sig, meddelar Revolutionsgardet på sin hemsida.

Samtidigt kommer uppgifter att syriska armén anklagar den USA-ledda koalitionen för att ha skjutit ned ett syriskt arméplan utanför al-Raqqa-provinsen på söndags eftermiddagen. Planet befann sig på stridsuppdrag när det kraschade. Piloten saknas, lyder uttalandet från armén, enligt Reuters.