Iranexpert: "Trump kan inte leva upp till sitt hot"

Iran missilprogram befinner sig enligt landets regering inte innanför landets kärnenergiprogram, som Iran i ett avtal med atomenergiorganet IAEA gått med på att successivt avveckla – i utbyte mot att sanktionerna mot landet gradvis lättas. Istället ska missilprogrammet vara en del av landets försvar, menar den iranska regeringen.

Under fredagen kritiserade Donald Trump Iran i skarpa ordalag.

”Iran leker med elden – de uppskattar inte hur ’snäll’ president Obama var mot dem. Inte jag!”, framgick det i en tweet från den amerikanska presidenten.

