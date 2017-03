Iraks premiärminister tackade Trump

– Jag tackar dig för att du tog bort Irak från presidentordern. . . det var ett positivt svar på den irakiska begäran som förbättrar relationen mellan Irak och USA, sade Haider al-Abadi till Trump.

Det första inreseförbudet gällde personer från sju i huvudsak muslimska länder, däribland Irak. Sedan det stoppats i domstol reviderade Trump presidentordern och tog bort Irak från inreseförbudet.

Den nya ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades också.

Iraks premiärminister har tidigare vädjat till Trump att Irak inte skulle omfattas av det kontroversiella inreseförbudet. I Vita huset sade han att Irak söker ett nära samarbete med USA i kampen mot terrorgruppen IS.

Under mötet sade Trump att han vet att Iraks styrkor kämpar hårt mot terrorgruppen.

– Det är inte ett lätt jobb. Det är ett mycket tufft jobb. Dina soldater kämpar hårt.

– Vår huvudsakliga drivkraft är att vi måste bli av med IS. Vi kommer att bli av IS. Det kommer att ske. Det sker just nu, sade Trump.