Iraks kurder trotsar FN – röstar om självständighet

Kurderna i norra Irak går den 25 september till valurnorna för att säga ja eller nej till självständighet. Ett väntat ja betyder inte någon automatisk utbrytning av landområdet som kurderna i realiteten har styrt själva i snart 30 år. Men folkets röst kommer att ge de kurdiska ledarna ett tungt argument i framtida förhandlingar med Bagdad.

Folkomröstningen har mött kraftigt motstånd. FN:s säkerhetsråd har varnat för att en folkomröstning om självständighet för den självstyrande kurdiska regionen i Irak (KRG) kan ha en destabiliserande verkan, och uppmanar till dialog. Även USA, som varit de irakiska kurdernas mest trofasta allierade, har motsatt sig en folkomröstningen nu. USA är först och främst bekymrad över att det kan utlösa strider mellan kurderna och myndigheterna i Bagdad, och att detta ska störa ansträngningarna att knäcka IS.

Området som kontrolleras av IS i Irak har krympt kraftigt under det senaste året. Men det återstår bland annat att befria ett område runt Al-Hawija, som ligger rakt söder om den kurdiskkontrollerade staden Kirkuk.

Regeringen i Irak har fördömt folkomröstningen som grundlagsvidrig, och det irakiska parlamentet har gett regeringen fullmakt för att ”bevara Iraks enhet med alla medel”.

Därför är rädslan stor för att ett nytt krig bryter ut så snart slaget mot IS är över.

En förändring av den existerande statusen i Syrien och Irak är något som vi aldrig kommer att acceptera.

Utanför Irak har grannländerna Iran, Syrien och Turkiet, som alla har egna kurdiska minoriteter, protesterat kraftigt. I Turkiet hävdade Devlet Bahçeli, ledare för högernationalistiska partiet MHP, att folkomröstningen borde utgöra orsak för krig.

Något som även Turkiets premiärminister Binali Yıldırım antydde i ett tal på fredagen:

– En förändring av den existerande statusen i Syrien och Irak är något som vi aldrig kommer att acceptera och som vi kommer att agera mot i enlighet med de rättigheter vi har.

På lördag kommer det turkiska parlamentet att träffas vid en extrainkallat möte. Den turkiska militären har också inlett tidigare oannonserade militärövningar vid gränsen till norra Irak som en sorts varning till kurderna.

Bland de få som har gett helhjärtet stöd till folkomröstningen, finns Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

"Israel stöder det kurdiska folks legitima ansträngningar att försvara sin egen stat", sade Netanyahu, enligt ett uttalande som skickades till utländska korrespondenter i förra veckan.

Israel har haft ett diskret samarbete med kurderna ända sedan 1960-talet – både militärt och inom handel och underrättelsetjänster. Kurderna ses som en potentiell buffert mot fientliga araber, enligt Reuters.

Även Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, har uttryckt sig positivt om folkomröstningen.

En faktor som bidrar till att höja temperaturen inför folk omröstningen är att kurderna insisterar på att folk ska få säga vad de tycker även i områden som kurderna har fått kontroll över under kriget mot IS. Allra mest ilska väcker det att kurderna tänker låta folket i den oljerika staden Kirkuk delta i folkomröstningen.

Kurderna har kontrollerat staden sedan 2014, när den irakiska armén flydde i panik i stället för att försvara staden mot IS. Då gick kurderna in och tog kontrollen över staden innan IS ens hunnit dit.

Sedan dess har kurdiska soldater utkämpat många strider för att hålla IS borta, och de är inte beredda att ge upp staden i första taget. Shiitiska militärer har sagt att de inte kommer att tillåta Kirkuk att bli en del av en kurdisk stat, men Barzani har gjort klart att folkomröstningen kommer att äga rum och att kurderna kommer att kämpa mot alla medel mot dem som försöker "förändra realiteterna i staden”.

