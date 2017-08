Iraks flagga hissas även i Tal Afar

Iraks flagga – på en bild från Mosul i januari. I dag rapporteras Iraks regeringsarmé ha hissat flaggan i citadellet i staden Tal Afar, som likt Mosul har återerövrats från IS. Foto: Khalid Mohammed/AP/TT

Irakiska regeringsstyrkor säger sig ha intagit citadellet och den gamla stadskärnan i Tal Afar, som har varit i terrorgruppen Islamiska statens händer. Iraks nationsflagga har hissats i citadellet, som är från osmansk tid.

Offensiven mot IS-fästet, som har pågått i en vecka, har nått så långt att 70 procent av staden kontrolleras av regeringsarmén, heter det.

Tal Afar ligger längs vägen från Mosul i norra Irak till Syrien. Vägen har utgjort en viktig försörjningslinje för IS, som nu är mycket pressat. I Irak återtogs storstaden Mosul från IS efter flera månader av strider, i Syrien pågår striden om IS högkvarter al-Raqqa.

Men priset för de civila har varit högt. FN har den senaste veckan varnat inte minst för förhållandena i al-Raqqa.

Kurdiska och arabiska styrkor i Syrien, som strider med amerikanskt stöd, har aviserat att de planerar en offensiv mot IS i provinsen Dayr al-Zawr (Deir Ezzor).